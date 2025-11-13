ଖୋଲିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ହୋଟେଲ୍, କୁତୁବ୍ ମୀନାରଠାରୁ ବି ୫ ଗୁଣା ଅଧିକ, ସବୁଠୁ ଉପରେ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ପୁଲ୍

By Jyotirmayee Das

World’s Tallest Hotel: ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଟେଲ ଦେଖିଥିବେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ତାଙ୍କ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ । ସେହିପରି ଦୁବାଇରେ ଏକ ଏପରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯାହା ତା’ର ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

୩୭୭ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ହୋଟେଲଟି କୁତୁବ ମୀନାରର ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଏହି ହୋଟେଲଟି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ। ଏହାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ଲୋକେ ମାସକ ଆଗରୁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ସିଏଲ୍ ଦୁବାଇ ମାରିନା ନାମକ ଏହି ହୋଟେଲଟି ଦି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ । ଏହା ୮୨ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଅନେକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ପାମ୍ ଜୁମେରା ଏବଂ ମାରିନା ସ୍କାଇଲାଇନର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ହୋଟେଲଟି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଫାର୍ମ NORR ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର କୋଠାରେ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହୋଟେଲରେ ଏକ ଛାତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଡେକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଯାହା ବୁର୍ଜ ଅଲ୍ ଆରବ, ଆଇନ୍ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଦୁବାଇର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ୩୬୦-ଡିଗ୍ରୀ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହି ହୋଟେଲର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି, ହୋଟେଲର ୭୬ତମ ମହଲାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଇନଫିନିଟି ପୁଲ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଉପରେ, ୮୧ ତମ ମହଲାରେ, ତଟ୍ଟୁ ସ୍କାଏ ଲାଉଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲବ ହେବ। ହୋଟେଲ ଏବଂ କ୍ଲବ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୋଟେଲଟି କେବଳ ଉଚ୍ଚତାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ।

ତେବେ ହୋଟେଲରେ ଓପେନିଙ୍ଗ ସମୟରେ, ପ୍ରତି ରାତି ପାଇଁ ଏକ କୋଠରୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ୩୦ ହଜାରରୁ ୩୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିବ । ସେହିପରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୫୬,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ହୋଟେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।

 

 

