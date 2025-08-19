ଫାଇନାଲ ଖେଳି ପାରିଲେନି, ଆହତ ହେଲେ, ତଥାପି କ୍ରିକେଟରଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହାତେଇ ନେଲେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଟେନିସଷ୍ଟାରଙ୍କ ଉପରେ 5 କୋଟି 21 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷା…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଜାନିକ୍ ସିନର ଏବଂ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ ସିନସିନାଟି ଓପନ୍ 2025 ର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର 1 ସିନରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ସେଟରେ ଆହତ ହେବା ପରେ ରିଟାୟାରଡ୍ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆଲକାରାଜଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିନରଙ୍କୁ ରନର୍ସଅପ୍ ହେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବିଜେତା ଆଲକାରାଜଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ତାହାସହ ସିନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯଦିଓ ସେ ଫାଇନାଲ ଖେଳି ପାରି ନ ଥିଲେ ।

ଗତ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇଟାଲୀର ଜାନିକ୍ ସିନର ଏବଂ ସ୍ପେନର କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କେହି କାହାକୁ ମ୍ୟାଚରେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାତ୍ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଟେନିସ ସୁପରଷ୍ଟାର । ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଉଭୟ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ 2025 ର ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସିନର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ମୁକାବିଲାରେ କାର୍ଲୋସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଆଜି ସିନରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଫାଇନାଲରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ପଡିଲା।

ଆଲକାରାଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିନସିନାଟି ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟାଇଟଲ୍- ଏହା କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିନସିନାଟି ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟାଇଟଲ୍। ଏହା ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଟ୍ରଫି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଲକାରାଜ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ 2023 ରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଙ୍କ ଠାରୁ ଟାଇଟଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ।

ସିନସିନାଟି ମାଷ୍ଟର୍ସ ବିଜେତା ପୁରସ୍କାର ରାଶି- ATP ଟୁର୍ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜ ସିନସିନାଟି ମାଷ୍ଟର୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପାଇଁ $1,124,380 ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା।

ଜାନିକ୍ ସିନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି- ସିନର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ୮ମ ଥର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ। ଗତବର୍ଷର ବିଜେତା ସିନର ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବି ସେଟ୍ ହାରି ନାହାଁନ୍ତି।

ସିନସିନାଟି ମାଷ୍ଟର୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ରନର୍ସ-ଅପ୍ ସିନରଙ୍କୁ $୫୯୭,୮୯୦ ମିଳିଛି, ଏହି ପରିମାଣ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ରୁ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି…

ବିଜେତା: $1,124,380

ଧାର୍ଯ୍ୟକାରୀ: $597,890

ସେମି-ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ: $332,160

କ୍ୱାର୍ଟର-ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ: $189,075

ରାଉଣ୍ଡ 16: $103,225

ରାଉଣ୍ଡ 32: $60,400

ରାଉଣ୍ଡ 64: $35,260

ରାଉଣ୍ଡ 96: $23,760

 

