ICSE ୧୦ମ ଏବଂ ISC ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଚେକ୍

ICSE ୧୦ମ ଏବଂ ISC ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ

By Jyotirmayee Das

ICSE Result: କାଉନସିଲ ଫର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଗଜାମିନେଶନ ଆଜି ଦଶମ ICSE ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ISCର ରେଜଲ୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ବର୍ଷ ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ cisce.org, results.cisce.org ଏବଂ DigiLocker ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ କରିପାରିବେ ଚେକ୍ । ଦୁଇଟି କ୍ଲାସର ଫଳାଫଳ ଆଜି ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଲିଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।

କେମିତି କରିବେ ଚେକ୍ :

  • ପ୍ରଥମେ cisce.org ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ।
  • ଏହାପରେ ହୋମପେଜରେ ICSE କିମ୍ବା ISCର ରେଜଲ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ।
  • ନିଜର ରୋଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ୟୁନିକ ଆଇଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ।
  • ସବମିଟ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ ରି ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
  • ଏହାପରେ ଡାଉନଲୋଡ କରି ପିଡିଏଫ ପ୍ରଣ୍ଟଆଉଟ କାଢି ରଖନ୍ତୁ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିପାରିଲାନି ପାକିସ୍ତାନ,…

ଦୋହଲିଯିବ କି ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼, ସତ ହେବ ଏଗଜିଟ୍…

କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ICSE (ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ) ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ISC (ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାଦଶ) ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୩ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଭଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିପାରିଲାନି ପାକିସ୍ତାନ,…

ଦୋହଲିଯିବ କି ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼, ସତ ହେବ ଏଗଜିଟ୍…

ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦାନ୍ତ…

ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥାବର୍ତ୍ତା ହେବେ…

