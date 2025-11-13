ଏହି ଦେଶରେ ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଗରିକତା; ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥିଲେ, ତାହାଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ…
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ଏହି ନିୟମ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ୟୁରୋପକୁ ବଳପୂର୍ବକ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବେନିନ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦାସତ୍ୱ ଯୁଗରେ ମୂଳ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୟୋ ଆଫ୍ରୋ ଅରିଜିନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ “ମୋ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଉତ୍ପତ୍ତି”। ବେନିନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଐତିହାସିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ବେନିନର ନୂତନ ଯୋଜନା କ’ଣ: ବେନିନ ଦେଶ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ବ କରି ଆଫ୍ରିକାରୁ ଅନ୍ଯ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବେନିନ ସରକାର ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭୂମି ସହିତ ପୁନଃମିଳନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ ଗାୟକ ଲରେନ୍ ହିଲ୍ ଏବଂ ସିଏରାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ବେନିନର ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସ୍ପାଇକ୍ ଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଟୋନିଆ ଲୁଇସ୍ ଲିଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ବେନିନର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
କିପରି ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ : ଯଦି କେହି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦାସ ଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ବେନିନ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପରିବାର ଦଲିଲ, ଯେପରିକି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ଆଫ୍ରିକୀୟ ମୂଳ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଡିଏନଏ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆବେଦନ ବେନିନ ଦୂତାବାସ କିମ୍ବା ମାଇ ଆଫ୍ରୋ ଅରିଜିନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ।