ଜାଣିଛନ୍ତି CJIଙ୍କୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ଉକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ଓକିଲ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗାଭାଇଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୋର୍ଟରୁମରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।

କ୍ରୋଧରେ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ଜୋତା ବାହାର କରି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କୋର୍ଟରୁମରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଓକିଲଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁମରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିବା ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୋତା କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।ଏହି ଘଟଣାକୁ କୋର୍ଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଏପରି ମାମଲାରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ଆଇନ, 1971 ଅନୁଯାୟୀ, ଯିଏ କୋର୍ଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ଅପମାନଜନକ ଆଚରଣ କରେ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୨୯ ଅନୁଯାୟୀ, ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।

ଦଣ୍ଡ କ’ଣ ହୋଇପାରେ?

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟ ଭିତରେ ହଙ୍ଗାମା କରନ୍ତି, ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜୋତା କାଢିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଫୌଜଦାରୀ ଅବମାନନା ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୋର୍ଟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ କାରାଦଣ୍ଡ, ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ।

ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏବଂ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁତାପକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଦଣ୍ଡ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।

ତଥାପି, ଯଦି କୋର୍ଟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଭୁଲଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଥିଲା କିମ୍ବା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଏକ ବାହାନା, ତେବେ କଠୋର ଦଣ୍ଡକୁ ଏଡାଇବା କଷ୍ଟକର।

BNS ର କେଉଁ ଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ?

ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା ୨୬୭ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଛଅ ମାସ ଜେଲ୍, କିମ୍ବା ₹5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା, କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ମାମଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟର ଶୋଭା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କେତେକ ସମୟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାମଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

