ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ CJP କର୍ମୀଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡରେ ଆକ୍ରମଣ; କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ SC/ST ଆକ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ CJP କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଆଣିଲେ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଓ ସୌରଭ ଦାସ
CJP Protest: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ (CJP) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସିଜେପିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି ।
ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଏବଂ ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ସାମିଲ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ।
SC/ST ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଝିଅର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲୁହା ରଡ୍ରେ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ମିଳୁଥିବା ଧମକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ । ସେ ଏହି ମାମଲାରେ SC/ST ଆକ୍ଟ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଏଥିପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିବ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଆଘାତକୁ ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ।
ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗ୍ରେପ୍ତାର କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଗ୍ରେପ୍ତାର କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ୧୫ ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ସିଜେପି କହିଛି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ NEET-UG ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ଇସ୍ତଫା ନଦେଇଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ ।