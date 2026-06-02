ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଛନ୍ତି CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପ୍କେ
ସୋମବାର ଦିନ 'X' ଏବଂ 'ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦିପ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପ୍କେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୬, ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ଫେରିବେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
ସୋମବାର ଦିନ ‘X’ ଏବଂ ‘ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ’ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦିପ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ, ଏହି ଦଳ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବେ।
ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନରେ ରହୁଥିବା ଦିପ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଏକ ପିଟିସନରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।
CJP ସେତେବେଳେ ୨.୨ କୋଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ନାମ ସିଜେଆଇ (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତଙ୍କ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ‘କକ୍ରୋଚ୍’ (ଝିଣ୍ଟିକା/ବିଲୁଆ) ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ମେ ୨୨ ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଦିପ୍କେଙ୍କ ‘X’ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ (withheld) କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।