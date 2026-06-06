ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଭିଜୀତ ଦିପକେ: ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ‘କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜୀତ ଦିପକେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜୀତ ଦିପକେ ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଦିପକେ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ‘ଏକ୍ସ’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବହି ଏବଂ ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ! ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ!” ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, “ପୋଲିସ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଛି! କକ୍ରୋଚ୍ (ସମର୍ଥକ) ମାନେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ।”
ସିଜେପି (CJP) ର ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୪୦ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜଏଣ୍ଟ୍ ସିପି, ଡିସିପି, ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଏବଂ ଏସିପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଯେ ଓଲା (Ola) ଏବଂ ଉବେର (Uber) ଭଳି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ୟାବ ସେବାରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଜୀତ ଦିପକେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଭିଭିଆଇପି (VVIP) ପାର୍କିଂରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା।
NEET, CBSE, CUET ଏବଂ SSC ଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି ସିଜେପି (CJP)। ତେବେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସମାଜସେବୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଦିପକେ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଛଅ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସିଜେପି ନିଜର ‘ଏକ୍ସ’ (X) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, “ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କକ୍ରୋଚ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଉଛନ୍ତି।”