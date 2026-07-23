ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନାକଲେ CJP ନେତା, ପ୍ରଥମେ ରଖିଲେ ସର୍ତ୍ତ, ଏବେ କାହଁକି କହୁଛନ୍ତି NO

ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କାହିଁକି ମନାକଲେ CJP ନେତା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, CJPର ନେତାମାନେ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଧବାର CJP ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କହିବେ, ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଉସକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଡ଼କାଇବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି।”
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି,…

ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, WTC 2027 ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ଭେନ୍ୟୁ…

ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଲୋଚନାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି। ଦେଶବାସୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି।
ଏହାଛଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଗତକାଲି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।

ଏହାସହ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ, CJPର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୟ ଚାହିବେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

ସେ କହିଥିଲେ, ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଦିଗ ଉପରେ ଖୋଲାମେଲା ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା:

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ CJPର ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ବୁଧବାର (୨୨ ଜୁଲାଇ) କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂଗଠନ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଛି ଏବଂ CJP ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ।

ତେବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି:

ଆଜି CJPର ନେତାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିବେ।

ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ CJPର ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି,…

ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, WTC 2027 ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ଭେନ୍ୟୁ…

ସରକାର ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ…

ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ…

1 of 18,816