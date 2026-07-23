ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନାକଲେ CJP ନେତା, ପ୍ରଥମେ ରଖିଲେ ସର୍ତ୍ତ, ଏବେ କାହଁକି କହୁଛନ୍ତି NO
ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କାହିଁକି ମନାକଲେ CJP ନେତା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, CJPର ନେତାମାନେ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଧବାର CJP ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କହିବେ, ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।