ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଯିବେ ଅଭିଜିତ, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେବେ ସମର୍ଥନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ JPSC, JSSC ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, CJP ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। By Shiv Sankar Singh On Aug 3, 2026 at 10:17 AM Share ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (JPSC), ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ (JSSC) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ରବିବାର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, “ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ JPSC ଓ JSSC ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। CJP ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।” ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ (CID) ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ତଦନ୍ତକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲାତେହାର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁମାଥ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ର ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, “ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ସାରା ଦେଶରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହରର ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।” ଏପଟେ ଏହି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) ସରକାରକୁ ଘେରିଛି। ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି। ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ଅମର କୁମାର ବାଉରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା, ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ।” Uttarakhand Govt. Share