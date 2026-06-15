CJP ର ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମାଡ଼, ଗାମୁଛାରୁ ଟାଣିଲେ ଯୁବକ , ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ/ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି।
Abhijeet Dipke Slapped : ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପୁଲିସ ସେହି ଯୁବକକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଜୟପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ କକରୋଚ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ‘ଜିହାଦୀ ମାନସିକତା’ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜୟପୁରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।”
Attack on @abhijeet_dipke at Jaipur #cockroach @CJP_2029 pic.twitter.com/gs6kY4DZIp
— Naveen Sayeni (@NaveenSayeni) June 15, 2026
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ଜୟପୁରର ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀଠାରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା।
ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ରବିବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜକ ଦୀପକ ବଲିୟାନ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁବକ, ଛାତ୍ର, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବଢୁଥିବା ବେକାରୀ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତା, ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନହିତକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମିଲ ରହିଛି।”
ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନେତା ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଜନହିତର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା।