ମୁହରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପଥରମାଡ଼, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁହରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦରଗା ମୈଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ଆଖଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଳି ହଠାତ୍ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ପଥର ଓ ଲାଠି ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଏଣିକି ଆଉ ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଆସି…

ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି,…

ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି…

ସିୟା ଗୋୟଲ-ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହେବ କି ଫାଶୀ?…

1 of 29,829