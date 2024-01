ସୁଡ଼ାନ-ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡ଼ାନରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ; ୫୨ ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁଡ଼ାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡ଼ାନ ସୀମାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷରେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁପକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ୫୨ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜାତିସଂଘ । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି ୬୪ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନର ୱାରେପ୍ ରାଜ୍ୟର ସଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ଆବେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣେ ଆବିଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଦେଇ ରଏଟର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ।

More than 50 people, including women and children, were killed in attacks along South Sudan's border with Sudan, a local official said, in the deadliest incident in a spate of attacks since 2021 related to a boundary dispute https://t.co/Qh23VzBtVM

— Reuters (@Reuters) January 29, 2024