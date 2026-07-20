ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା!

ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମା' ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ଅରବିନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

ପାଟନା: ବିହାରର ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ୱୈନୀ ଥାନା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ପୁସା ଗାଁର ସୁମନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଲଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧମକ ଦେଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି।

ପୁଲିସ କହିଛି, ସୁମନଙ୍କ ବେକରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଛାତିରେ ଦୁଇଟି ମିଶି ମୋଟ ଚାରିଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କାନାଡ଼ାର ସହଯୋଗ…

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର…

ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅରବିନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସୁମନଙ୍କ ଉପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ସୁମନ ମନା କରିବା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୁସା-ସମସ୍ତିପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ସମସ୍ତିପୁର ଏସ୍‌ପି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଡିଏସ୍‌ପି ସଞ୍ଜୟ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମା’ ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ନହେଲେ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ସୁମନ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ କହିଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କାନାଡ଼ାର ସହଯୋଗ…

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର…

ଟିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ TTEଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ବାହାରକୁ…

ଆମେରିକା ସହ ଲଢ଼େଇ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ…

1 of 30,084