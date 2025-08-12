ହାଏରେ ବିଧାତା.. କାମନାରେ ଅନ୍ଧ ହେଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳକ, ସ୍କୁଲ ଟଏଲେଟରେ ନିଜ ସହପାଠୀ ସହ କଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୟବତମାଲ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ନଅ ବର୍ଷର ବାଳକ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଳିକାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସ୍କୁଲର ଶୌଚାଳୟରେ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଳକ ଏବଂ ଅପରାଧରେ ସହାୟତା କରିଥିବା ନଅ ବର୍ଷର ବାଳିକାକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଏକ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଆଠ ବର୍ଷର ପୀଡିତା ଏବଂ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବାବୁଲଗାଓଁ ସହରର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି।
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡିତା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ପାଇଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ପୁଅ ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସ୍କୁଲ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଏବଂ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା (POCSO) ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ୟବତମାଲ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କୁମାର ଚିନ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ବାବୁଲଗାଓଁରେ ଜଣେ ନଅ ବର୍ଷର ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଆଠ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ବିଷୟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଅ ବର୍ଷର ଝିଅ ଏହି ଅପରାଧରେ ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିଲାଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଛି।