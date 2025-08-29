ସ୍କୁଲ ଶୌଚାଳୟରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ, ୯ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର

ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ଛାତ୍ରୀ।

By Subhasmita Das

କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ସ୍କୁଲରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସ୍କୁଲ ଶୌଚାଳୟରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ।  ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୧୭ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଘଟଣାଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୟାଦଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଛି।  ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶୌଚାଳୟରେ ପିଲାଜନ୍ମ କରିଥିବା କଥା ଜଣାପଡିଛି।

ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ଶାହପୁର ତାଲୁକର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଥିଲା।

FIR ଅନୁଯାୟୀ, ୧୭ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୯ ମାସ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା।  ଆରମ୍ଭରୁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ବହୁତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।  ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି।

