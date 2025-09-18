CHARIDHAM

ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲା ଆଇସିସି, ରେଫରିଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ କରୁଥିଲା ମିଛ ପ୍ରଚାର

ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆ କପ୍ ରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଯେଉଁ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ତାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି। ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିବା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ପିସିବି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ମନା କରି ଦେଇଥିଲା, କହିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା।

ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନଥିଲେ।

୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତିରେ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ। ସେ ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନଥିଲେ।

ICCର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରେଫରିଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ICC ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରେଫରିଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ।

PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି UAE ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନାଟକୀୟ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। “ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ICC ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଏବେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି,” ସେ କହିଛନ୍ତି।

