Utensils Hacks:ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନରୁ ଛାଡ଼ୁନି କଳଙ୍କି ଦାଗ, ବାସ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଚକ୍‌ଚକ୍ କରିବ ବାସନ

Utensils Hacks: ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଦାମୀ ପାଉଡର ...ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦ୍ବାରା ଚକଚକ କରିବ ବାସନ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରୋଷେଇ ଘର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଳଙ୍କି ଦାଗ କମ ହୋଇ ନ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ, ତେବେ ଆମେ କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଉପଚାର ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏହି ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନରୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କଳଙ୍କି ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲୁଣ: ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରୁ କଳଙ୍କି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ କାରଣ ଏହାର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ କଳଙ୍କି ତରଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ଏହାକୁ ଅଧା କରିଦିଅ। କଟା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚ। କଳଙ୍କି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଲେମ୍ବୁରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇଦିଅ। କଳଙ୍କି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାସନ ଚମକିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୁଲରେ ବି କେବେ Googleକୁ ପଚାରନ୍ତୁନି ଏହି…

୧୨ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ପତ୍ନୀ…

ଭିନେଗାର ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା : ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନକୁସନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ପାତ୍ରରେ ସମାନ ଅଂଶ ଧଳା ଭିନେଗାର ଏବଂ ପାଣି ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କଳଙ୍କି ହୋଇଥିବା ବାସନକୁସନକୁ ଏହି ଦ୍ରବଣରେ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ, ବାସନକୁସନଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏବେ, ଏକ ସ୍କ୍ରବର କିମ୍ବା ସ୍ପଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୋରରେ ଘଷନ୍ତୁ; କଳଙ୍କି ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ।

ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏବଂ ପାଣି ପେଷ୍ଟ : ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରୁ କଳଙ୍କି ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ମୋଟା ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ କଳଙ୍କି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଟମାଟୋ ରସ: ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରର କଳଙ୍କି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଟମାଟୋ ରସ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ୩୦ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ, ଘଷି ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳଙ୍କି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପାତ୍ରକୁ ଧୋଇ ଶୁଖିଲା କପଡାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ଭୁଲରେ ବି କେବେ Googleକୁ ପଚାରନ୍ତୁନି ଏହି…

୧୨ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ପତ୍ନୀ…

ବାରମ୍ଵାର ଲୋନ ପାଇଁ Apply ପରେ ବି ମିଳୁନି…

ଯଦି ୭ ଦିନ ୭ ରାତି ଅନ୍ଧାର ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ;…

1 of 27,105