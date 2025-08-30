ଅଧରାତିରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, ପୁଣି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା, ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଅନେକ ନିଖୋଜ

ପୁଣି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା।

By Subhasmita Das

ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର: ପୁଣି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ପ୍ରକୃତି।  ଅଧରାତିରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା।  ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମରିଗଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏବେବି ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ।

ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ରାମବାନ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗଡ଼ ତହସିଲରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଦଳ ଫଟା ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି।  ଏଥିରେ ଅତି କମରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।  ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମକୁ ପଠାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ରାମବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା: ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମବନର ରାଜଗଡ଼ର ଗଡ଼ଗ୍ରାମରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏବେସୁଦ୍ଧା ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।  ଅନ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପଛରେ…

ନିଦ ବଟିକା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଆଇଲା, ତଣ୍ଟି…

ବିଳମ୍ୱିତ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଧିକାରୀ: ଘଟଣା ପରେ ରାମବନ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଇଲିଆସ୍ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ସତର୍କ ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ୨ଟି ଘଟିଥିବା ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଘଟଣା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। କିସ୍ତୱାର, କାଠୁଆ ଏବଂ ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଏହା ସହିତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ: ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଘଟଣା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଚୋସିଟି ଗାଁରେ ମାଚାଇଲ ମାତା ତୀର୍ଥପଥରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ CISF ଯବାନ ଏବଂ ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ରୁ ୨୨୦ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଏବଂ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପଛରେ…

ନିଦ ବଟିକା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଆଇଲା, ତଣ୍ଟି…

(video)୧୭ ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀସନ୍ଥଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ…

ଦୀର୍ଘ ୯ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦…

1 of 15,576