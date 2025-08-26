(video) ବଡ଼ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଡୋଡାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଭାସିଗଲେ ୪ଜଣ

(video) ବଡ଼ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଡୋଡାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଭାସିଗଲେ ୪ଜଣ
ଚାରୱା ଏବଂ ମରାମତି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲ ଫାଟିଛି। ତିନୋଟି ପାଦଚଲା ପୋଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା। ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୫ ଭାସିଯାଇଛି।
ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଡୋଡା ଡିସି ହରବିନ୍ଦର ସିଂହ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଟି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୪୦-୫୦ ମିନିଟ୍ ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି।
ତିନି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉଛି
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଚାରୱା ଏବଂ ମରାମତି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲ ଫାଟିଛି। ତିନୋଟି ପାଦଚଲା ପୋଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଚେନାବ ନଦୀ ବିପଦ ସ୍ତର ଉପରେ ଅଛି।
ଡୋଡା କମିଶନର ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ପଥର ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲଗ୍ୱାର ନାଲାରେ ଏନ୍ଏଚ୍-୨୪୪ରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍
ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ରାସ୍ତାର ଏକ ଅଂଶ ଧୋଇଯାଇଛି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ସେ ନିଜେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही इससे पूर्व कठुआ और किश्तवाड़ में भी बादल फट चुका है जिससे भारी तबाही हुई थी #Doda pic.twitter.com/hjcc9h2eDB
— amit zijoo zakhmi (@amitzijoo) August 26, 2025
ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜମ୍ମୁ ଗସ୍ତ କରିବେ
ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, “ଜମ୍ମୁର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିମାନରେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଜମ୍ମୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବି।
ଏହି ସମୟରେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡେପୁଟି କମିଶନର (ଡିସି)ମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ଉଧମପୁରର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋଡା ଡିସି ହରବିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାଲେସାର ଚରୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିୟମିତ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି।