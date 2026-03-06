ଗୋଟିଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଏହା ଏକାଥରକେ କେତେ ଧ୍ୱଂସ ଆଣିପାରେ? ଜାଣିଲେ ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯିବ …

Cluster Bomb Cost: କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ସମୟରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା।

ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିତର୍କକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।

କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ: କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକାର, ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତୋପ ସେଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୌଳିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଉନ୍ନତ ସଠିକତା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ମାନକ ୧୫୫mm ତୋପ ସେଲର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ $୫୦୦ ରୁ $୩,୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ ଠାରୁ କେତେ ଋଣ ନେଇଛି ଇରାନ? ଯଦି…

ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଲାଗିଛି କି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା?…

ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ, ଏହା ପ୍ରାୟ ୪୨,୦୦୦ ଏବଂ ୨.୫ ଲକ୍ଷ। ଏହାକୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଫୁଟିବା ପରେ, ଅନେକ ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପ-ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ।

ଉନ୍ନତ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। SMArt-୧୫୫ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଟାର୍ଗେଟିଂ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାୟ $୮୦,୦୦୦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ।

କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା କିପରି କାମ କରେ: ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ପାରମ୍ପରିକ ବୋମାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ର ମଝି ଆକାଶରେ ଖୋଲିଯାଏ। ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବାହକ କିମ୍ବା ଔଷଧାଳୟ କୁହାଯାଏ। ଖୋଲିବା ପରେ, ଏହା ଡଜନ କିମ୍ବା ଶହ ଶହ ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରକ ମୁକ୍ତ କରେ, ଯାହାକୁ ସବମ୍ୟୁନିସନ୍ କିମ୍ବା ବୋମାଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଛୋଟ ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ। ଏହି ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଏକ ବଡ଼ ଧ୍ୱଂସକାରୀ: କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ୟ କାରଣ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବାହକଟି ବାୟୁରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ। ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାତ୍ର ନଅରୁ ଶହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବମିନିସନ୍ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ।

ସବମିନିସନର ଘାତକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବମିନିସନ୍‌ର ନିଜସ୍ୱ ବିସ୍ଫୋରକ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଖଣ୍ଡୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଥାଏ। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। ଏକ ସାଧାରଣ ବୋମା ପ୍ରାୟ ୫୦ ରୁ ୧୦୦ ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ମାରାତ୍ମକ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡଜନ ଡଜନ ବିସ୍ଫୋରକ ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକକାଳୀନ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ତେବେ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସବମିନିସନ୍ ତୁରନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ୨% ରୁ ୪୦% ମଧ୍ୟରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇନଥିବା ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଶତ୍ରୁତା ଶେଷ ହେବାର ବହୁ ଦିନ ପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଏହି ବିପଦ ଯୋଗୁଁ, ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଚୁକ୍ତି ଯାହା ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧୧ ଦେଶ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଏଥିରେ ବିରତ ରହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ ଠାରୁ କେତେ ଋଣ ନେଇଛି ଇରାନ? ଯଦି…

ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଲାଗିଛି କି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା?…

ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଟୋ-ଭିଡିଓ ନାଁରେ କେହି…

Traffic Challan Pay Process: ଘରେ ବସି…

1 of 849