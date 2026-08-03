CM ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କଲେ ଓହୋ ରେଡିଓ 89.2 FMର ଶୁଭାରମ୍ଭ, କହିଲେ- ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ୱାଦକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଡିଓ ହେଉଛି ଜନସମ୍ୱାଦ ଏବଂ ଜନସଚେତନତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ।

By Subhasmita Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଡେରାଡୁନର ବଲ୍ଲୁପୁରରେ ଓହୋ ରେଡିଓ 89.2 FMର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଡିଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନସମ୍ୱାଦ, ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚେତନାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ।

ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଓହୋ ରେଡିଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଜନହିତ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କାହିଁକି ଝଡ଼େ…

ଖୁସିଖବର: ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ EPF ଓ EPS ସାଲାରୀ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି, ରେଡିଓ ହେଉଛି ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ଏପରି ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ସମାଜର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।

Uttarakhand Govt.

ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ସାମାଜିକ ସରୋକାର, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ରେଡିଓ ଭଳି ମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଚାର ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ଲୋକଭାଷା, ଲୋକକଳା, ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ଦେବା ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରେଡିଓର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଜନସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ସାମୁଦାୟିକ ଏବଂ ଏଫ୍‌ଏମ୍ ରେଡିଓର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓହୋ ରେଡିଓ 89.2 FM ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସୃଜନଶୀଳ ସଂବାଦ ଏବଂ ଜନହିତ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରସାରଣର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ହେବ।

ଏହା ସହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିକାଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଓହୋ ରେଡିଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା କପୁର ଏବଂ ଓହୋ ରେଡିଓର ଶ୍ରୀ ଆର୍‌. ଜେ. କାବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କାହିଁକି ଝଡ଼େ…

ଖୁସିଖବର: ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ EPF ଓ EPS ସାଲାରୀ…

ICC ଦେଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ…

ବୁମରାହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଥିବା…

1 of 18,466