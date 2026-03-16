CM Kisan Yojana: ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପୁଣି ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା; କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଟଙ୍କାଟେ, ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ନାମ…
ଭୋପାଳ: ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 2000 ଲେଖଁଏ ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ୧୪ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ 82 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ୧୪ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ପ୍ରାୟ 82 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ୧୪ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଜାରି କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାର କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଏଥର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଭାବରେ ବୈଷୟିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା
ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଫେବୃଆରୀରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ୧୪ତମ କିସ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।
୧୪ତମ କିସ୍ତି କେବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ?
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି; ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏହି ଚାଷୀମାନେ ମିଳିବନି ଟଙ୍କା
ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର e-KYC ଯାଞ୍ଚ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜମି ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଏପରି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ 14ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କ ନାମ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ
14ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ‘SAARA’ ପୋର୍ଟାଲ୍ (saara.mp.gov.in) ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ‘SAARA’ ପୋର୍ଟାଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ “Chief Minister Kisan Kalyan Yojana Beneficiary Status” ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।