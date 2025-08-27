ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି, ଆଜି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଆଜି ମିଳିବ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ।

ଭୁବନେଶ୍ବର:  ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ।

ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 51 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଉପକକୃତ ହେବେ । 28 ତାରିଖରେ ନୂଆ ଖାଇ ପଡୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମୋଟ 19 ଲକ୍ଷ 67 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଦେଖିବା ଗତବର୍ଷ 17 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା । କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

