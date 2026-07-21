ଜୁଲାଇ ୨୭ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍
ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୁଲାଇ ୨୭ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ‘ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ୍’ରେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଜନ ଶୁଣାଣି ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍-୨ ଅଶୋକ ନଗରସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ସହ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ‘ଜନ ସୁନାନି ପୋର୍ଟାଲ’ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରସିଦ, ଫଟୋ ଥିବା ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ନିଜ ଅଭିଯୋଗର ଲିଖିତ କପି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ଓ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ।