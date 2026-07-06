ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।
ପୁରୀ : ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୋମବାର ଦିନ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜ ହେବ। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇ ନେତା ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଟ୍ରେନଟିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବହୁ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହା ପବିତ୍ର ପୁରୀ ସହରକୁ କୋରାପୁଟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡୁଛି, ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ୧୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁରୀ ପାଇଁ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିନରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଏବେ ଚାଲୁଥିବା ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେବଳ ରାତିରେ ଚାଲୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ଟ୍ରେନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ କାମ ପାଇଁ ବିଜେପି ୫ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୯୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ପୂରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ।
ବଡ଼ ବଡ଼ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଏବେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟେସନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଷ୍ଟେସନର ସୁଧାର କାମ ଚାଲିଛି। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରୋଗୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଦେଇ ଚାଲିବ।
ଏହି ଟ୍ରେନଟି ପୁରୀରୁ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଛାଡ଼ିବ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟରୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ। ଟ୍ରେନର ପୂରା ସମୟ ସାରଣୀ (ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।