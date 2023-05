ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫୁଟବଲ ଏରେନାର ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ୩ଟି ଫିଫା ମାନର ଫୁଟବଲ ଟ୍ରେନିଂ ଅଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଟେ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜୁନ୍‍ ୯ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କପ୍‍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟବଲ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ୩ଟି ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀର ଉଦ୍‍ଘାଟନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଓଡିଶାରେ ଫୁଟବଲର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା।

୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ ୬ ଟି ଫିଫା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଚ୍, ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍, ଚେଂଜିଙ୍ଗ ରୁମ, ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଜିମ୍, କୋଚ୍ ରୁମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସହିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ ତେଣୁ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଦଳକୁ ଏକକାଳୀନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

Hon'ble Chief Minister Shri @Naveen_Odisha inaugurated three Football Training Centres in Bhubaneswar ahead of the upcoming #HeroIntercontinentalCup 2023, thus marking the establishment of Odisha Football Academy, Bhubaneswar Football Academy and Capital Arena Football. ⚽🏟️ pic.twitter.com/XrjFOX5gWx

