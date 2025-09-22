ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା , ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ୧୦ହଜାର ଟଙ୍କା ; ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କେଉଁ ମାନଙ୍କ ନାମ

ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ୫୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୦ହଜାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ...

ବିହାର : ବିହାର ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୦ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ୫୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୦ହଜାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ।

ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫ କୋଟି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରାଶିକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାର ସକାଳ ୧୧ ଟାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।

ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ:ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG)ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ? ଏହି ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି , ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ସିଲେଇ, ବୁଣାକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।

ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଭ ଦେବା, ବିଶେଷକରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ।

ଯୋଜନାର ଲାଭ କିଏ ପାଇପାରିବେ:ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବିବାହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଯେଉଁ ଅବିବାହିତ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୮-୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆୟକରଦାତା ନ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେମାନେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ (ନିୟମିତ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ) ନଥିବେ। ଜୀବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ।

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ: ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନକୁ ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ।

ସହରାଞ୍ଚଳ: ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଜୀବିକାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.brlps.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଜଡିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

 

