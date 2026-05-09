ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ଗଣପ୍ରହାର କରି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୯ ମଇ ୨୦୨୬: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିକଟରେ ଜିଆରପି (GRP) କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ବର୍ବରକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ (CBI) ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି , ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏକ ଲୁହା ରଡରେ ଟାଙ୍ଗି ପଶୁ ଭଳି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପୋଲିସ ପିସିଆର (PCR) ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ମାଡ଼ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୂକସାକ୍ଷୀ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାମଲାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପିତା ଦୁଃଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମାତା କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇନପାରେ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। କେବଳ ସିବିଆଇ ହିଁ ଏହି ମାମଲାରେ ଥିବା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଦାକୁ ଆଣିପାରିବ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଓ ପୋଲିସ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।