ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ମାହିର CM ବିଜୟ, ଆଗକୁ ମିଳିପାରେ DMK ସମର୍ଥନ !
ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିଭିକେ (TVK) ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସହ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ସାଜିଥିବା ‘ଥାଲାପତି’ ବିଜୟ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ଏହାକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ରାଜକୋଷ ଖାଲି କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ ରହିଛି। ଷ୍ଟାଲିନ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦରକାର କୁଶଳୀ ପ୍ରଶାସନ। ସେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶାସନ ଚଲାଇବା ପ୍ରଚାର କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କାମ। ଏହି ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଜରୁରୀ। ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୟ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ’ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଶପଥ ନେବା ପରେ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ରାଜପରିବାରରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜନତାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଡିଏମକେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି ଏବଂ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଉଭୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।