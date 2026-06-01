କଳା ଓ ଧଳା କୋଟର ରାଜ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ: କଣ କହିଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ

କଳା ଓ ଧଳା କୋଟର ରାଜ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ: କଣ କହିଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ
ତ୍ରିଚିରେ ଆୟୋଜିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ନିଜ ପୋଷାକ ଉପରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପୂରା ରୂପ ବଦଳିଗଲା। ଧଳାରୁ କଳା ଓ ଧଳା କୋଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏହି କଳା ଓ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ।
ତ୍ରିଚିରେ ଆୟୋଜିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ନିଜ ପୋଷାକ ଉପରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ଶୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ କଣ ଆମେ ଶୁଟ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବା ନାହିଁ? କ’ଣ କେବଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଶୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି? ଏମିତି ଆଦୌ ନୁହେଁ।
ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲେ ବିଜୟ
ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ (କଳା ଏବଂ ଧଳା)ର ବ୍ୟବହାର ଏଥିପାଇଁ କରିଥାଏ, ଯେପରି ମୋ ରାଜନୀତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଖିବି।
ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ଉପରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ଶୁଟ୍ ବଦଳାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧେ। ଯାହାକି ବ୍ଲାକ୍ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଏହାର ସିଧା ସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ, ଏକଦମ୍ ‘ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବି। ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜନତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, କଳା ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ।
ଶୁଟ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା?
ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ବିଜୟଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଶୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଏହି ଖାସ୍ ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ୍ରିଚି ରାଲିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜେ ଏହା ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି।