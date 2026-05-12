ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ବିଜୟ, ହଟିବ ୭୧୭ ମଦ ଦୋକାନ
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ମଙ୍ଗଳବାର (ମେ ୧୨) ଦିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ୭୧୭ଟି ସରକାରୀ ‘ଟାସମାକ’ (TASMAC) ମଦ ଦୋକାନକୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ୫୦୦ ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ “ସିଙ୍ଗପେନ୍ ସିରାପ୍ପୁ ନିଶା ନିବାରଣ ବାହିନୀ” (Singa Pen Sirappu Anti-Drug Force) ଗଠନ କରିବାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ୟୁନିଟ୍ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନୂତନ ବାହିନୀକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ୟୁନିଟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଯୌନ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋର୍ସ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟର ଏକ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବାହିନୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବ।