ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ CM ବିଜୟ, ବାଙ୍କିପୁରରେ ଓଲଟିବ ବାଜି, ରହିବ ଥାଲାପତିଙ୍କ କ୍ରେଜ୍!
ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିହାରର ଏକ ଆସନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୩୦ ରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାଙ୍କିପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ବାଙ୍କିପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ଅହଂକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: ଏଥର ବାଙ୍କିପୁରରେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ପାରିବ?
ଜନ ସୁରାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତା ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ସେ ବାଙ୍କିପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଜୟ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ପାଟନା ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଜନ ସୁରାଜ କିମ୍ବା ବିଜୟ ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ।
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି:
ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ (ଟିଭିକେ) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଜୟ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ବିହାର ଗସ୍ତ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ସେହି ସମୟରେ ପିକେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ବିଜୟ ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର କିରଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ବିଜୟ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୟ ଏହି ଇଙ୍ଗିତର ପ୍ରତିଦାନ ପାଇଁ ବାଙ୍କିପୁର ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି।
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଜୟ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିକେଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କାରଣ ତାମିଲନାଡୁରେ ଥାଲାପଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପୂର୍ବ, ଅତୁଳନୀୟ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି।
ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି; ସେ ୧୩ ଜୁଲାଇରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି।
ବିଜୟ ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶରୁ ସେ କେତେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ପିକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ – ‘ସମ୍ରାଟ’ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ବିଜେପିର ଅହଂକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏଥର ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।