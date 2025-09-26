ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି ; ୩.୯୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା …

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ପଛୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ୨,୮୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:  ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ୩.୯୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ପଛୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ୨,୮୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଛୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୧୧ କୋଟିରୁ ୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଫି ପରିଶୋଧ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅବହେଳିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଶକ୍ତି ସମାଜକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ବିଭାଜିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଞ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ।

ଆଜି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

