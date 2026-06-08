ସାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ… ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି; ବିଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି…

ସାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ… ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି; ବିଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି…
ପୋଲିସର ଅବହେଳା ଏବଂ ବେଆଇନ କବ୍ଜା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସୋମବାର ସକାଳେ ‘ଜନତା ଦର୍ଶନ’ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନାବାଳିକା(ଛାତ୍ରୀ) ବୃଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଝିଅର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର କୌଣସି ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ (ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ) ପାସ୍ କରିଛି। ବି.ଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସିଏମ ଯୋଗୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଗୀ କହିଥିଲେ, ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୌଣସି ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଲେଖାଯିବ।
ସରକାର କୌଣସି ଗରିବ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଗୀ କହିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଉତ୍ସାହିତ ଝିଅ ଓ ମା’ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ।
ପୋଲିସର ଅବହେଳା ଏବଂ ବେଆଇନ କବ୍ଜା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଓ ବେଆଇନ କବ୍ଜା ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆବେଦନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ମନିଟରିଂ କରନ୍ତୁ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ।
କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜନତା ଦର୍ଶନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି? ଏହା ଉପରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଥିଲେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଥିଲ. ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ଓ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେହିଠାରେ ହୋଇଯିବ।