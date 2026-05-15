ତେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ CMCର ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ: ଏଣିକି ସୋମବାର ଚାଲିବନି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ଆସୁଛି ଇ-ଭେହିକିଲ୍!
ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ୍ ପାଇଁ କଟକ ମେୟରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କମିବ ୨୦% ଗାଡ଼ି, ଜୁନ୍ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ହେବ ଟେଣ୍ଡର।
କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ତେଲ ସଙ୍କଟ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ (CMC) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ମହଜୁଦ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିଏମସି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛି।ଶୁକ୍ରବାର କଟକ ମେୟର ସୁବାଷ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
CMCର ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର:
‘ନୋ ଭେହିକିଲ୍’ ମଣ୍ଡେ: ଏଣିକି ପ୍ରତି ସୋମବାର ସିଏମସି କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଛୁଟିଦିନରେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି: ରବିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।
୨୦% ଗାଡ଼ି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କମିବ: ସିଏମସି ନିଜର ମୋଟ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଗାଡ଼ି କମାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଇଭି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି କିଣାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମେୟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସିଏମସିର ଏହି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ମିତବ୍ୟୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।