ଏବେ ବି ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିନି ସଙ୍କଟ, ଟି-୨୦ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା, ବିପଦରେ ଚାକିରି
ବିପଦରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କୋଚ୍ ପଦ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଧାରା ଜାରି ରଖିବେ।
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଗମ୍ଭୀର ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ IPL ଟାଇଟଲ ଜିତାଇଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟି ICC ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ହେଲେ, ଗମ୍ଭୀର ଏବେବି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଏବେ ବି ବିପଦରେ ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିନାମା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଳି କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା।
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ODIରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।
ହେଲେ, ଫଳାଫଳ କଥା ଆସିଲେ ଦଳ ODI ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଛି।
ଟେଷ୍ଟ ଖେଳ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ:
ଏହା ଏକମାତ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ଯାହା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ବିପଦ ତାଙ୍କ ପୁରା କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କ କୋଚିଂକୁ ନେଇ, ଯେଉଁଠାରେ ଫଳାଫଳ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନାହିଁ।
ଗମ୍ଭୀର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିଛି, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଡ୍ର ଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା।
କିନ୍ତୁ ଦଳ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପରାଜୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ପରାଜୟ, ଯାହା ସେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। କେବଳ ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ଦଳ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରେକର୍ଡ ନିର୍ବିବାଦୀୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ନ ଆସେ, ତେବେ ବିସିସିଆଇ “ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋଚିଂ” ଭଳି ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଏକ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ।
କିନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ଏବଂ ତା’ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଫଳାଫଳ ଭଲ ନହୁଏ କିମ୍ବା ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇପାରେ।