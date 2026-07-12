ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବିରାଟ ନାଗ
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶୋଇଥିବା ବିଛଣାରେ ଏକ ନାଗ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଏକ ବିଷଧର ନାଗ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ମହିଳା ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ।
ସାପଟି ବିଛଣାରେ ଫଣା ଟେକି ଗର୍ଜନ କରୁଥିବାରୁ ଘରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସାପର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ବିଛଣାରେ ବିଷଧର ସାପକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାପ ଧରାଳିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ସାପ ଧରାଳି ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କାହାରି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନାଗ ସାପଟିକୁ ସାପ ଧରାଳି ଜଣକ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଓ ପାଣି ଜମିବା କାରଣରୁ ସାପମାନେ ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ କେବେ ସାପ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ନିଜେ ସାହସ ନ ଦେଖାଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।