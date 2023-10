(Video)ନୂଆ ଜୋତା କିଣୁ କିଣୁ ତା’ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ନାଗ ସାପ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସେ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ଘର ଭିତରୁ, ବିଛଣା ଭିତରୁ, ଗାଡି ଭିତରୁ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜୋତା ଭିତରୁ ସାପ ବାହାରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଈଥିବେ । ହେଲେ ନୂଆ ଜୋତା କିଣୁ କିଣୁ ସେଥିରୁ ଏକ ନାଗ ସାପ ବାହାରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାର ଭିଡିଓ କରି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓଟି ଯେ କେହି ବି ଦେଖିବେ ସେ ନିହାତି ଡରିଯିବେ । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ନୂଆ ଜୋତାଟିରୁ ନାଗ ସାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋତା ଭିତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛି । ଆଉ ଏହା ପରେ ଫଣା ଟେକି ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ସାପଟି ରାଗିଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବର୍ଷାଦିନ ଜାରି ରହିଛି । ଏଣୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାପ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ବା ଜିନିଷ ଖୋଲିବାକୁ ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ । ନିକରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବର୍ଷା ଦିନକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦେଶ୍ୟ ରଖି ଉକ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

Cobra trying a new footwear😳😳

Jokes apart, as the monsoon is coming to a close, please be extra careful. pic.twitter.com/IWmwuMW3gF

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 5, 2023