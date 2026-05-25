ଭାରତରୁ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା କକ୍ରୋଚ୍, ନକଲ ଯୋଗୁଁ ରାଗିଗଲେ ୟୁଜର୍ସ, କହିଲେ- ବାପ୍ ତୋ ବାପ୍…
ପାକିସ୍ତାନରେ ତିଆରି ହେଲା କକ୍ରୋଚ ଆୱାମୀ ପାର୍ଟି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେହି କେବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରିପାରେ। ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଧାରା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହି ମିମ୍ ଯାହାକୁ ମୂଳତଃ “କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି” ବୋଲି ଡକାଯାଇଥିଲା, ଏହା “କକ୍ରୋଚ୍ ଆୱାମୀ ପାର୍ଟି” ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମଜାଦାର ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ରାଜନୀତି ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, “କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି”କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି।
ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା:
ଏହି ଧାରା ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ “କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି” ନାମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯାହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁଠି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଗଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପେଜର ଫଲୋର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଶେଷରେ ଦଶ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା।
ପାକିସ୍ତାନରେ ନାଁ ଏବଂ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଏହି ଧାରା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ “କକ୍ରୋଚ୍ ଆୱାମୀ ପାର୍ଟି” ବୋଲି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମିମ୍ ପେଜ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ଏଥିରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ପିନ ଲଗାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ମଜାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ପିଟିଆଇ, ପିଏମଏଲ-ଏନ କିମ୍ବା ପିପିପି ଏବଂ ହଠାତ୍ “କକ୍ରୋଚ୍ ଆୱାମୀ ପାର୍ଟି”କୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି।
ରିଲ୍ସ ଏବଂ ମିମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଭାଇରାଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ଏହି ଧାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ବିଶେଷକରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିଏଟର ଏହାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା କେବଳ ମଜା ଏବଂ ମିମ୍ସରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଟି ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ମିମ୍ସର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଧାରା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ୟୁଜର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମିମ୍ କୌଣସି ସୀମା ଜାଣେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ।
କେତେକ ଏହାକୁ ମଜାଦାର ମନେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିହାସ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି: “ତୁମେ ଯେତେ ନାଁ ଗ୍ରହଣ କରନା କାହିଁକି, ଜଣେ ବାପ୍ ତୋ ବାପ୍ ହୋତା ହୈ।” ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଧାରା ଉଭୟ ଦେଶରେ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।