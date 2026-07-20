କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଲୋଚନା ସଫଳ, ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ

ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷରେ ସରକାର ଓ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା CJPର ପ୍ରବକ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡା CJPର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ CJP ନେତାମାନେ ନିଜ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ।

ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଯୋଜନାକୁ ଶକ୍ତ…

ସୌରଭ ଦାସ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଲିଖିତ ପତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।

ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଅନଶନ:

ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଭୂଖ ହଡ଼ତାଳରେ ବସିଥିବା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଦୀପକେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ୱାଙ୍ଗଚୁକ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସହ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲଗାତାର ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ।

ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅପିଲ୍:

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଆଜି ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ପିଇ ନିଜର ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଅନଶନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।

ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି:

ନିଟ୍-ୟୁଜି (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସହ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଗତ ୨୮ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ଭୂଖ ହଡ଼ତାଳରେ ଅଛନ୍ତି।

ଆଜି CJP ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଯୋଜନାକୁ ଶକ୍ତ…

ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ: ଡିଏମ୍‌କେ…

ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ପନିପରିବା ଦର ଚିନ୍ତାରେ ଗୃହଣୀ…

1 of 18,342