କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଲୋଚନା ସଫଳ, ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷରେ ସରକାର ଓ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା CJPର ପ୍ରବକ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡା CJPର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ CJP ନେତାମାନେ ନିଜ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ।
ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
ସୌରଭ ଦାସ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଲିଖିତ ପତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଅନଶନ: