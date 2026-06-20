କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କଲେ ଥାଳି ଓ ଚାମଚ ଆଣିବାକୁ ଅପିଲ

ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକମାନେ ଆଜି ଯନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ...

By Priyanka Das

CJP Protest : ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ସମର୍ଥକମାନେ ଶନିବାର (୨୦ ଜୁନ୍) ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। CJP ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଥାଳି ଏବଂ ଚାମଚ ଆଣିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବାସନ ବଜାଇବା ଅପିଲ୍‌କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି, “ଆସନ୍ତାକାଲି ଯନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ସହିତ ଥାଳି ଏବଂ ଚାମଚ ଆଣିବା ଉଚିତ। ବାକି କାହାଣୀ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି।” ଯୁବକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ସଂଗଠନ ଜଣାଇଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ୨୦ ଜୁନ୍ ଅପରାହ୍ନ ୧ ଟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିବାଦ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବେ।

ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ,…

ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ଜୁନ୍ ୬ ରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ‘କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି’ ପୁଣେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅମୃତସର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଜୟପୁର ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଚାମଚ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ କରାଯାଇଥିବା ଅପିଲ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେହି ଅପିଲ୍‌କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯାହା ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ ରେ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ-୧୯ ସମୟରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ବାଲକୋନୀରୁ ତାଳି ବଜାଇବା ଏବଂ ବାସନ ଖଡ଼ଖଡ଼ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦୀପକେଙ୍କ ଅପିଲ୍

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୀପକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସେହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କଥିତ ଭାବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଜରୁରୀ।

ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ,…

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ…

ବର୍ଷାରେ ଶୁଖୁନି କି କପଡ଼ା? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି…

1 of 30,841