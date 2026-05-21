ଚୁଟକିରେ ବିଜେପିକୁ ଠେଙ୍ଗା ଦେଖେଇଦେଲା କୋକରାଚ ଜନତା ପାର୍ଟି, ୩୦ ବର୍ଷିୟ ଅଭିଜିତଙ୍କ CJP ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
Cockroach Janta Party: ଆପଣ ଏହି ଖବର ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର, ବାଥ୍ରୁମ୍ କିମ୍ବା ନାଳନର୍ଦ୍ଦମାର ଅନ୍ଧାର କୋଣରେ କିଛି କକରୋଚ୍ ବା ଅସରପା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବେ । କିଏ ଚପଲ ମାଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ତ କିଏ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ’ର ଶିକାର ହେଉଥିବେ।
ମାତ୍ର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଅସରପାମାନେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ, ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇ ସାରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି, ‘କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ (Cockroach Janta Party – CJP)। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷମତାର ଗଳିକନ୍ଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଆରା ପାର୍ଟି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ମିଲିୟନ୍ସ ଟପି ସାରିଲାଣି।
କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ‘କକରୋଚ୍ ପାର୍ଟି’?
ଏହି ପାର୍ଟି ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଲଟିବା ପଛରେ ରହିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ଙ୍କ ଏକ ବୟାନ। ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ‘କକରୋଚ୍’ (ଅସରପା) ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଏହି ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି।
କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭିଜନ୍
ଏହି ଦଳର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, “ଏହି ପାର୍ଟି ସେହି ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଳସୁଆ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରହୁଥିବା ଏବଂ ନିକଟରେ ‘କକରୋଚ୍’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ହିଁ ଏହି ପାର୍ଟିର ମିଶନ୍।”
‘କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ର ୫ ପଏଣ୍ଟ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ
ଦଳ ସତ୍ତାକୁ ଆସିଲେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଅଜବ ତଥା କଡ଼ା ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି CJP କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ କୌଣସି ବି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବୈଧ ଭୋଟ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ୟୁଏପିଏ (UAPA) ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରାଯିବ। କାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଆତଙ୍କବାଦଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନବଢ଼ାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ବଦଳରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ୫୦% ପଦବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ବିଧାୟକ ବା ସାଂସଦ ନିଜ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ।
ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ
CJP ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଅଜବ ନିୟମ ରହିଛି । ଯେପରିକି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ପଚରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବେକାର, ଅଳସୁଆ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦରକାର। ଦିନକୁ ଅତିକମରେ ୧୧ ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ (ଏଥିରେ ବାଥ୍ରୁମ୍ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ)।
‘ହେଡ୍କ୍ଵାର୍ଟର’ କେଉଁଠି?
ଏହି ପାର୍ଟିର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ କୋଠା ବା ଅଫିସ୍ ନାହିଁ। ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, “ଯେଉଁଠାରେ ୱାଇ-ଫାଇ ଚାଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ଅଫିସ୍”। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପିନ୍ କୋଡ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ।
କିଏ ଏହି ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ?
ଏହି ନିଆରା ଡିଜିଟାଲ୍ ପାର୍ଟିର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ସହରରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ପଢ଼ିବା ପରେ ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପିଆର୍ ରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ‘ପଲିଟିକାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ’। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ କରାଇବାରେ ସେ ଜଣେ ମାହିର୍ ବ୍ୟକ୍ତି।