ଚମତ୍କାର ନା ବିଜ୍ଞାନ ! ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ଯ ମରେନି ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ, ଜାଣି ନ ଥିବେ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସାଧାରଣତଃ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ ମରିଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ତା’ର ଗଳାରେ ରହିଥାଏ, ଯଦି ତାହା ନାହିଁ ତେବେ ମଣିଷ କିପରି ବଞ୍ଚିବ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ…
ମୁଣ୍ଡ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ବିନା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା କୌଣସି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଅସରପା।
ଅସରପା ମୁଣ୍ଡ ବିନା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ଅସରପାର ମସ୍ତିଷ୍କ କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅସରପାର ଶରୀରରେ ଏକ ଖୋଲା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥାଏ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସରପା ନାକ ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ ନାହିଁ ବରଂ ଶରୀରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତ ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଜାରି ରଖେ।
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଅସରପାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ।
ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ସମର୍ଥନ ବିନା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ କାମ ଜାରି ରଖିପାରିବେ।
ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଥମିକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର। ଯଦି ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ମରିଯିବ। ଅସରପା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ମରିଯାଏ।