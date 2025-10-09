ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍: 20 ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍, Coldrif କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ରଙ୍ଗନାଥନ ଗିରଫ୍
କଫ୍ ସିରପ୍ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ବିଷାକ୍ତ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଭୋପାଳ: କଫ୍ ସିରପ୍ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବିଷାକ୍ତ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ରଙ୍ଗନାଥନକୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କଫ୍ ସିରପ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲା ପୋଲିସ। ଚେନ୍ନାଇ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ରଙ୍ଗରାଜନ୍ ଉପରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର
ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ା ପୋଲିସ ରଙ୍ଗନାଥନ୍ ଗିରଫ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଛିନ୍ଦୱାଡା ରେଞ୍ଜର ପୋଲିସ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ରାକେଶ କୁମାର ସିଂହ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀର ପଳାତକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଦେବା ଲୋକର ନାମ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ଏମପି ପୋଲିସର ଏସଆଇଟି
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ଏକ ସାତ ଜଣିଆ ଏସଆଇଟି ଚେନ୍ନାଇରେ କମ୍ପାନୀର ପଞ୍ଜିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କାଞ୍ଚିପୁରମରେ ଏହାର କାରଖାନାରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ନିଷିଦ୍ଧ କଫ ସିରପ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିଷାକ୍ତ କଫ ସିରପ ଖାଇବା ପରେ 20 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ଏହି ବିଷାକ୍ତ କଫ ସିରପ ଖାଇବା ପରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୋଟ 20 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେରଳ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ‘କୋଲଡ୍ରିଫ୍’ କଫ ସିରପ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଜାରରୁ ଔଷଧର ଷ୍ଟକକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର SIT ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। SIT କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରୀସାନ୍ ଫାର୍ମାର ମାଲିକ ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କୁ ଅଶୋକ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ କାଞ୍ଚିପୁରମର ସୁଙ୍ଗୁବର୍ଚ୍ଚତ୍ରମ୍ ନେଇଥିଲା।
ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା
କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ରେ ୪୬.୨ ପ୍ରତିଶତ ଡାୟଏଥିଲିନ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ (DEG) ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଡାୟଏଥିଲିନ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ (DEG) ଏକ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଏହାର ସେବନ କିଡନୀ ଫେଲ ହେବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଶ୍ରୀସାନ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି କାଫ୍ ସିରପ୍ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଶର ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବନିଛି। ଡାୟଏଥିଲିନ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ (DEG) ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ।