କଫ୍ ସିରପକୁ ନେଇ ଏତେ ହଇଚଇ କାହିଁକି, ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏତେ ତତ୍ପର କାରଣ …

କଫ୍ ସିରପକୁ ବ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏତେ ତତ୍ପର କାହିଁକି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ନକଲି କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇ ୧୧ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ ସିରପ୍ରେ ସେଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନ ନ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତାମିଲନାଡୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କେରଳ ସରକାର ଏହି କଫ୍ ସିରପ୍ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏକ କଫ୍ ସିରପ୍ ଏବଂ ଏହାର କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
କଫ୍ ସିରପ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ପରଠାରୁ ୧୪ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଫ୍ ସିରପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପରେ ଡାଇଥାଇଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିରପରେ ୪୮.୬ ପ୍ରତିଶତ ଡାଇଥାଇଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଶ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ “ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାଶ ସିରପ୍ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।”
ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ “ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ।” ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ କାଶ ଔଷଧ ବିନା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ, ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ହାଇଡ୍ରେସନ୍, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।