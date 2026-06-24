ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଛାତ; ୫ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ

ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଛାତ; ୫ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ
ଗତ ୬ ମାସ ହେଲା ଏକ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମଣ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ହଠାତ୍ ଛାତର ଗୋଟିଏ ପାଶ୍ୱର୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା
କୋଲକାତା: କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଛାତ। ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଫସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା କୋଲକାତାରେ ଘଟିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ତାରାତାଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ୬ ମାସ ହେଲା ଏକ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମଣ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ହଠାତ୍ ଛାତର ଗୋଟିଏ ପାଶ୍ୱର୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଛାତ ତଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବିଜେପି ନେତା ରାକେଶ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୭ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ରାକେଶ ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।