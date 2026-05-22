ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ!
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରଙ୍ଗ ଆମ ଜୀବନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସପ୍ତାହର ଦିନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସପ୍ତାହର ଦିନ ଅନୁସାରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଖୁସି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁଭ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକରୁ ଏହି ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରନ୍ତୁ: ଲାଲ, ଧଳା, କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ, କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ଲାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରହିବେ।
ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଧନ, ବୈବାହିକ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପ୍ରାଥମିକ ରଙ୍ଗ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ।
ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗ କୋମଳତା, କରୁଣା ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।