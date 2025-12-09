ଲଞ୍ଚ ହେଲା Realme 15 Proର ଧାଁସୁ ଫୋନ, ବଦଳିଲା ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ, ଏହି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଫୋନ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯିବେ ପୁରା ପାଗଳ…
Realme 15 Pro: ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ Realme ପ୍ରସିଦ୍ଧ Game of Thrones ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ମିଶି Realme 15 Proର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ଏହି ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କେବଳ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, Realme 15 Pro Game of Thrones ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ଶେଷରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଘରୋଇ ବଜାର, ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Game of Thrones: ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ମଡେଲ ପାଇଁ Realme ନିୟମିତ Realme 15 Pro ର ଡିଜାଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆଇକନିକ ଟିଭି ଶୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଥିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଟାର୍ଗାରିଆନ୍ ପ୍ରତୀକ, କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରାଗନ୍ ନଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଯାହା କାଳ୍ପନିକ ସେଟିଂକୁ ଉଜାଗର କରେ। କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍।
ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କଳାରୁ ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କେବଳ ଉପରମୁହାଁ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯାହା ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବରଫ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିମ୍ ଆଣିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Realme 15 Pro Game of Thrones Edition ରେ ଏକ ଚମଡା ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଲିକ୍ 7.84mm ବଡି ରହିଛି।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲେକ୍ଟର ବକ୍ସ: ଭାରତରେ ରିଲିଜ୍ ପରି ଏହି ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ କଠିନ କାଠ ଏବଂ ଖୋଦିତ ଧାତୁ ଆକ୍ସେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲେକ୍ଟର ବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ବକ୍ସରେ ୱେଷ୍ଟେରୋସର ସମସ୍ତ ନଅଟି ପ୍ରମୁଖ ଘରର ଚିହ୍ନ, ହାଉସ୍ ଟାର୍ଗାରିଏନ୍ ଏବଂ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟାର୍କର ପରିଚୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟିକର, ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଏବଂ ଜନ୍ ସ୍ନୋ, ଡେନେରିସ୍ ଏବଂ ଟାଇରିଅନ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି। Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition ସମ୍ପ୍ରତି ଚୀନ୍ରେ 12GB + 512GB ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 2,499 ୟୁଆନ୍ ।
Realme 15 Pro Game of Thrones ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ଗତକାଲି କେବଳ ଚୀନ୍ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ P39,999 ରହିଛି। ଏହି ଫୋନ୍ ଡିସେମ୍ବର 8, 2025ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଦେଶୀ ନେଟିଜେନମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଫୋନର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି।