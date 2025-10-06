ଦ୍ୱିତୀୟଥର ମା’ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀ, ସ୍ୱାମୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର

ମୁମ୍ବାଇ: ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାରତୀ ସିଂହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ। ସେ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପକୁ ଫ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛି।
ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ଘୋଷଣା କରି ଭାରତୀ ସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ।”
୨୦୨୨ ଏପ୍ରିଲ ୩ ତାରିଖରେ ଭାରତୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାର ନାମ ଗୋଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତୀ ନିଜ ବ୍ଲଗରେ ପୁଅର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି ।
୨୦୧୭ରେ ଭାରତୀ ରାଇଟର୍ ହର୍ଷ ଲାମ୍ବାଚିଆଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀ କମେଡି ଶୋ’ରେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ହର୍ଷ । ଏକାଧିକ ବର୍ଷ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସେମାନେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
View this post on Instagram